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Мир

Звезда цирка установила диковинный рекорд, провисев на волосах 25 минут

Лейла Нун, звезда цирка, рекорд, волосы, Книга рекордов, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 11:40 Фото: Instagram/leileinoone
В Национальном парке Редвуд в штате Калифорния цирковая актриса Лейла Нун продемонстрировала невероятную выносливость, установив новый мировой рекорд. 38-летняя артистка вошла в Книгу рекордов Гиннесса, повиснув в воздухе на собственных волосах в течение 25 минут, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что женщина тренировалась два года, прежде чем предпринять попытку.

Так, согласно данным, зафиксированным на сайте Книги рекордов Гиннесса, американка сменила несколько поз, пока находилась в подвешенном состоянии. В это время ее друзья развлекали ее гитарной музыкой.

Фото: guinnessworldrecords.com

Что касается предыдущего рекорда, то он был установлен в 2011 году Сутакараном Сивагнанатураем из Австралии. Тогда мужчина провисел подвешенным за волосы 23 минуты 19 секунд.

Самое главное, это предупрждение сотрудников Книги Гиннесса и специалистов:

"Повторять за Лейлой Нун нельзя".

Она занимается подвешиванием за волосы на профессиональном уровне. Такие специалисты часто разрабатывают собственные уникальные способы по завязыванию волос для трюка.

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, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 11:40
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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