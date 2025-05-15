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Происшествия

12 человек спасли из горящей высотки в мкр. Акбулак в Алматы

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 16:08 Фото: Zakon.kz
В Алматы 15 мая 2025 года произошел пожар в многоэтажке в мкр. Акбулак в Алатауском районе, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, загорелся балкон квартиры на четвертом этаже. Огонь распространился на балкон этажом выше.

"Несмотря на густую растительность и отсутствие подъездных путей профессиональная команда огнеборцев ликвидировала возгорание при помощи подачи лафетного ствола с автолестницы. Силами ДЧС по лестничному маршу с помощью спасательного колпака спасено 12 человек, из них один ребенок", – сообщили в ведомстве.

Также госпитализировали женину 1946 г.р. с подозрениями на отравление продуктами горения.

13 мая крупный пожар произошел в Астане. Более 80 пожарных боролись с огнем на складе аграрного типа в районе Байконыр.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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