12 человек спасли из горящей высотки в мкр. Акбулак в Алматы

В Алматы 15 мая 2025 года произошел пожар в многоэтажке в мкр. Акбулак в Алатауском районе, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, загорелся балкон квартиры на четвертом этаже. Огонь распространился на балкон этажом выше.

"Несмотря на густую растительность и отсутствие подъездных путей профессиональная команда огнеборцев ликвидировала возгорание при помощи подачи лафетного ствола с автолестницы. Силами ДЧС по лестничному маршу с помощью спасательного колпака спасено 12 человек, из них один ребенок", – сообщили в ведомстве.

Также госпитализировали женину 1946 г.р. с подозрениями на отравление продуктами горения.

13 мая крупный пожар произошел в Астане. Более 80 пожарных боролись с огнем на складе аграрного типа в районе Байконыр.