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Происшествия

Мертвого мужчину обнаружили в уличном туалете частного дома в Алматы

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 17:00 Фото: polisia.kz
В Алматы в частном секторе произошел трагический случай, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города от 2 сентября 2026 года, в одном из арендованных частных домов Жетысуского района обнаружили мужчину без признаков жизни.

"По предварительным данным, он свел счеты с жизнью, повесившись в расположенном во дворе уличном туалете. Установлено, что мужчина проживал вместе с братом. По имеющейся информации, он работал, вел спокойный образ жизни, злоупотреблением алкоголя и иными вредными привычками не отличался", – отметили в ДП.

Обстоятельства произошедшего и возможные причины случившегося устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Молодая жительница Алматинской области ушла из жизни при схожих обстоятельствах. Ее нашли повешенной в одном из мужских туалетов. Хотя до этого она вела себя как обычно и строила планы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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