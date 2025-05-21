10 лет за гибель человека: в ЗКО бывшему сотруднику СОБРа вынесли приговор

21 мая в Западно-Казахстанской области 23-летнему экс-сотруднику СОБРа Алихану Бигазиеву вынесли приговор за убийство 30-летнего Дияра Туысова, сообщает корреспондент Zakon. kz.

Преступление произошло 17 ноября 2024 года в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области. Тогда от рук злоумышленников погиб 30-летний фельдшер Дияр Туысов. В ту ночь он возвращался с работы и засиделся у друзей.

В день его похорон на свет появился его первый ребенок. Мужчина работал фельдшером.

Из материалов дела следует, что около 23:00 один из подвыпивших друзей Дияра случайно позвонил однокласснице, чтобы попросить в долг. Поздний звонок не понравился ее супругу и между сторонами возник словесный конфликт. Тогда женщина позвонила своему младшему брату Алихану Бигазиеву и пожаловалась на них. Недолго думая, он вместе с друзьями решил найти обидчиков сестры и отправился на их поиски.

Одного нашли дома. Избив его, разъяренная компания не остановилась на этом. По дороге они увидели в машине остальных мужчин, среди которых был погибший Туысов.

"Тогда Алихан Бигазиев, будучи сотрудником силовых ведомств, обладая достаточной физической силой и приемами рукопашного боя, осознавая, что его действия могут нанести вред здоровью человека, нанес сильнейший удар по голове Дияра Туысова", – говорится в материалах дела.

Далее к избиению приступил второй подсудимый – 24-летний Еламан Дускалиев. Он нанес потерпевшему не менее трех ударов по голове. Позже от полученных травм Дияр Туысов скончался в больнице. Экспертиза показала, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг. Кстати, в больнице избиению подвергся другой мужчина. Еламан Дускалиев и третий подсудимый 19-летний Мирлан Нурсултанов избили еще одного сельчанина.

На суде подсудимые категорически отказались признавать, что действовали по сговору. Родственники погибшего изначально требовали, чтобы виновных привлекли за убийство. Отец погибшего Берик Иржанов уверен, что в избиении его сына принимали участие еще несколько человек.

"Мой сын работал фельдшером, всем всегда помогал, много экстренных родов принял, столько людей спас, а смерть пришла к нему от рук тех же людей. Он был безобидным, никогда ни с кем не конфликтовал, готов был первым прибежать на помощь. Я требую справедливого наказания, чтобы все они получили по заслугам", – выступил мужчина.

Приговором суда Алихан Бигазиев признан виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса РК – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека" и "Побои". Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Свой срок теперь уже экс-полицейский будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. После произошедшего в региональном департаменте полиции наотрез отказались признавать, что Бигазиев является действующим сотрудником полиции. Тогда в ведомстве заявили, что он уволен из органов внутренних дел, но дату увольнения и номер приказа предоставить отказались. Хотя на суде выяснилось, что он все-таки был сотрудником СОБРа.