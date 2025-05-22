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Происшествия

Трагедией чуть не закончилась фотосессия к окончанию учебного года в горах Алматы

спасатели выносят девочку, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 17:14 Фото: Служба спасения Алматы
Днем 22 мая 2025 года экстренная помощь потребовалась школьнице, упавшей в речку во время фотосессии с одноклассниками, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Службы спасения 109 Алматы, инцидент случился около 15:30 часов в ущелье Аюсай на речке Проходная. Ученица 9-го класса, которая была там вместе с одноклассниками (18 человек) и классным руководителем на фотосессии, поскользнулась и упала в речку.

Оперативно прибывшие спасатели в 15:56 нашли девочку на расстоянии около 500 метров от места падения, перед плотиной. Ее эвакуировали из труднодоступного участка русла и передали бригаде скорой.

В стране подходит к завершению учебный год. В Алматы 23 мая пройдет единый классный час на тему "Білімім – Отанымa!", а торжественные линейки для выпускников 11-х классов состоятся 24 мая. 20 мая премьер-министр Олжас Бектенов в связи с грядущими торжественными мероприятиями попросил всех родителей Казахстана организовать контроль за своими детьми. Глава кабмина подчеркнул, что именно в этот период возрастает риск различных происшествий.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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