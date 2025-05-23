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Происшествия

Жители ВКО остались без газа: им предложили перейти на электроплитки

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 07:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Больше тысячи абонентов, проживающих в Шемонаихе в Восточном Казахстане, остались без газа, для решения проблемы им пока предложили воспользоваться электроплитами, сообщает Zakon.kz.

По словам местных властей, такое решение было принято из-за критического состояния городской газораспределительной сети. Эксплуатировать ее уже небезопасно, передает телеканал "Хабар".

До этого месяца Шемонаиха оставалась единственным городом Восточно-Казахстанской области, в котором с советских времен сохранили централизованное газоснабжение. Особенно активно им пользовались пенсионеры. Привлекал тариф – 800 тенге за куб. м.

Теперь газа не будет. С 1 мая поставщик прекратил подачу голубого топлива. Причина – техническое заключение о полной изношенности системы. Жильцам предложено переходить на электроплиты, но это дополнительная нагрузка на сеть. А с приходом холодов риски только возрастут.

Окончательное решение о судьбе системы будет принято только после полной технической диагностики. Лишь тогда станет понятно, сколько будет стоить реконструкция и есть ли на это средства в бюджете.

В Восточно-Казахстанской области пресечена незаконная добыча золота с применением спецтехники.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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