Жители ВКО остались без газа: им предложили перейти на электроплитки

Больше тысячи абонентов, проживающих в Шемонаихе в Восточном Казахстане, остались без газа, для решения проблемы им пока предложили воспользоваться электроплитами, сообщает Zakon.kz.

По словам местных властей, такое решение было принято из-за критического состояния городской газораспределительной сети. Эксплуатировать ее уже небезопасно, передает телеканал "Хабар".

До этого месяца Шемонаиха оставалась единственным городом Восточно-Казахстанской области, в котором с советских времен сохранили централизованное газоснабжение. Особенно активно им пользовались пенсионеры. Привлекал тариф – 800 тенге за куб. м.

Теперь газа не будет. С 1 мая поставщик прекратил подачу голубого топлива. Причина – техническое заключение о полной изношенности системы. Жильцам предложено переходить на электроплиты, но это дополнительная нагрузка на сеть. А с приходом холодов риски только возрастут.

Окончательное решение о судьбе системы будет принято только после полной технической диагностики. Лишь тогда станет понятно, сколько будет стоить реконструкция и есть ли на это средства в бюджете.

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