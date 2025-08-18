Полиция показала и назвала причину задержания 28-летнего жителя Алматы по пути в Талдыкорган

Пресечена попытка перевозки крупной партии гашиша из Алматы в Талдыкорган. Об этом 18 августа 2025 года проинформировали в пресс-службе Департамента полиции области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

В рамках принципа "Закон и порядок" сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП области Жетысу при взаимодействии с областной прокуратурой в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2025" был задержан 28-летний житель Алматы, пытавшийся перевезти крупную партию наркотиков на такси.

"Оперативно-розыскные мероприятия проводились методом контролируемой поставки по маршруту Алматы – Талдыкорган, по автодороге Алматы – Усть-Каменогорск. При досмотре автомобиля Lexus 350, находившегося под управлением водителя такси, в багажном отделении был обнаружен белый мешок. Внутри находился полиэтиленовый пакет черного цвета, обмотанный скотчем, с порошкообразным растительным веществом зеленого цвета. Изъятое вещество оказалось наркотическим средством гашиш общим весом 5 кг 952 гр." Пресс-служба ДП области Жетысу

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные действия.

Ранее генеральный прокурор Берик Асылов рассказал, что уголовные дела по наркопреступлениям на сумму свыше 9 млрд тенге расследуют в пяти регионах Казахстана.