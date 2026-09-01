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Происшествия

Пожар вспыхнул в больнице Караганды: пациентов эвакуировали

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 02:24 Фото: Zakon.kz
Складированная макулатура загорелась в здании многопрофильной больницы, расположенной по улице Муканова города Караганды, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили ночью 1 сентября 2026 года в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, огонь распространился на деревянную конструкцию кровли одноэтажной входной группы, пристроенной к основному пятиэтажному зданию больницы.

"Прибывшие на место спасатели МЧС совместно с администрацией больницы в целях безопасности эвакуировали 20 пациентов в соседний блок здания", – говорится в сообщении МЧС РК.

Спасатели полностью ликвидировали пожар на площади 25 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

1 сентября 2026 года стало известно, что в Казахстане выросло число внутрибольничных инфекций. В связи с этим в Минздраве приняли решение ввести обязательный внутренний инфекционный аудит для всех медорганизаций страны независимо от формы собственности. Ведомство разработало соответствующий проект приказа, направленный на жесткий контроль и защиту пациентов в больницах.

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Камила Салкымбаева
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