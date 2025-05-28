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Происшествия

Мужчина открыл огонь по машине с людьми в селе Атырауской области

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 15:55 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
27 мая около 23:30 в селе Сагыз Кызылкогинского района Атырауской области вооруженный мужчина напал на авто, в котором находились три человека, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Известно, что нападавший открыл огонь по автомобилю марки Subaru Outback, в котором находились трое местных жителей. В результате все они получили ранения. Пострадавших сначала доставили в районную больницу, затем экстренно в областную.

По данным пресс-службы Управления здравоохранения, один из пострадавших экстренно санитарной авиацией был первым доставлен в областную больницу.

"Благодаря оперативным действиям медицинских работников пациенту была оказана необходимая первая медицинская помощь. Проведена противошоковая и кровоостанавливающая терапия, мероприятия по обезболиванию. Также назначено кислородное лечение и инфузионная терапия. Сейчас все трое пациентов находятся под наблюдением врачей, получают лечение", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. В настоящее время принимается комплекс мер по установлению и задержанию участников конфликта. Расследование находится на контроле руководства департамента", – заключили в полиции.

Ранее Zakon.kz писал, что в Талгарском районе Алматинской области полицией зарегистрированы уголовные дела по факту перестрелки.

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Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
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