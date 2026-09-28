Землетрясение произошло в Казахстане

Утром 28 сентября 2026 года в Казахстане произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По сведениям ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК, 28 сентября в 06:32 по времени Астаны на территории Казахстана зарегистрировано сейсмическое событие.

Где именно расположен эпицентр, не уточняется. При этом в Департаменте по ЧС Алматы отметили, что в городе не было ощутимости.

Сообщений о происшествиях и обращений, связанных с землетрясением, на номера "112" и "101" в ДЧС города Алматы не поступало.

Между тем, жители разных районов Алматы на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра делятся, что ощутили толчок.

Был один небольшой толчок. Наурызбайский район.

Был быстрый толчок. Я с спросонья думал, что показалось.

Кровать стукнула на втором этаже дома, Наурызбайский район

Толчок один, но сильный, как будто на машине едешь и резко затормозил

Алматы, Калкаман. Частный дом. 6:33 - резкий толчок снизу. Собака тоже проснулась почувствовала.

Хорошо почувствовали в Каменке

Будто вертикальный был толчок

Был резкий удар снизу. Проснулся. 7 этаж, ощутимо было. Район Абая-Момышулы.

Показалось, что кто-то со всей дури подъездной дверью хлопнул.

В районе Аксай 1А, 31А, примерно в 6:33, был резкий толчок

Да, неприятно. Вертикальный толчок был, 9 этаж, Алмагуль.

24 сентября в Каспийском море зарегистрировали землетрясение. По данным Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана, магнитуда составила 3,1.