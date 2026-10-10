В Астане мужчина сорвался с высоты 15-го этажа при установке кондиционера

Спасатели сняли мужчину с высоты около 50 метров, он удерживался на кронштейне кондиционера, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в ночь на 10 октября 2026 года в районе Есиль по улице Сауран. Рабочий во время установки кондиционера сорвался и повис на уровне 15-го этажа жилого комплекса.

"Прибывшие на место сотрудники МЧС с помощью автолестницы спасли мужчину 1990 года рождения и спустили его на землю", – проинформировали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели напоминают, что при выполнении высотных работ необходимо строго соблюдать требования безопасности и использовать исправные средства индивидуальной защиты.

В конце сентября 2026 года в Астане женщина едва не сорвалась с высоты 12-го этажа на глазах у очевидцев.

