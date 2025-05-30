Трагедия в Кульсары: при взрыве на заправке пострадали четверо детей

В Управлении здравоохранения Атырауской области сообщили, что вечером 30 мая в больницу Жылыойской районной центральной больницы поступили 14 пострадавших в результате пожара на автозаправочной станции. Среди них — четыре ребенка, сообщает Zakon.kz.

"После первичного осмотра и проведения необходимой диагностики 10 пациентов были госпитализированы. Четыре человека находятся на амбулаторном наблюдении. Тяжелых реанимационных пациентов на данный момент нет", – рассказали в управлении.

Отмечается, что семеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, еще три пациента – в стабильном состоянии, угрожающих жизни осложнений не наблюдается.

"Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Дополнительно в Жылыойскую ЦРБ направлены специалисты и медперсонал из города Атырау, в том числе ожогового центра", – добавили в управлении.

Ранее сообщалось, что аким Атырауской области Серик Шапкенов 30 мая провел внеочередное заседание оперативного штаба в связи со взрывом и последующим пожаром на автозаправочной станции "Ниет" в городе Кульсары Жылыойского района. При взрыве два человека скончались, еще 14 пострадали.

