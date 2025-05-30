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Происшествия

Трагедия в Кульсары: при взрыве на заправке пострадали четверо детей

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 21:17 Фото: akorda.kz
В Управлении здравоохранения Атырауской области сообщили, что вечером 30 мая в больницу Жылыойской районной центральной больницы поступили 14 пострадавших в результате пожара на автозаправочной станции. Среди них — четыре ребенка, сообщает Zakon.kz.
"После первичного осмотра и проведения необходимой диагностики 10 пациентов были госпитализированы. Четыре человека находятся на амбулаторном наблюдении. Тяжелых реанимационных пациентов на данный момент нет", – рассказали в управлении.

Отмечается, что семеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, еще три пациента – в стабильном состоянии, угрожающих жизни осложнений не наблюдается.

"Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Дополнительно в Жылыойскую ЦРБ направлены специалисты и медперсонал из города Атырау, в том числе ожогового центра", – добавили в управлении.

Ранее сообщалось, что аким Атырауской области Серик Шапкенов 30 мая провел внеочередное заседание оперативного штаба в связи со взрывом и последующим пожаром на автозаправочной станции "Ниет" в городе Кульсары Жылыойского района. При взрыве два человека скончались, еще 14 пострадали.

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Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
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