Дом полыхал, шифер взрывался: полицейские спасли мужчину в Петропавловске
Как рассказали в пресс-службе МВД РК, в дачном обществе в районе Новопавловки во время служебного объезда полицейские заметили пожар, вызвали пожарных и направились к месту происшествия.
Сосед рассказал, что внутри может находиться человек. Полицейские перебрались через забор соседнего участка и обнаружили дачника возле охваченного огнем дома. Несмотря на сильный жар и взрывающийся шифер, они вынесли мужчину в безопасное место и вызвали скорую помощь.
Отмечается, что спасенный постепенно пришел в себя в патрульной машине. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Благодаря оперативным действиям полицейских удалось не только спасти человека, но и предотвратить распространение огня на соседние строения.
О произошедшем стало известно после того, как председатель дачного общества поблагодарила полицейских в чате WhatsApp.
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