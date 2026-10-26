Дом полыхал, шифер взрывался: полицейские спасли мужчину в Петропавловске

24 октября около 22:30 в Петропавловске командир батальона патрульной полиции Куаныш Сулейменов и его заместитель Жомарт Тасбаев спасли 63-летнего мужчину из горящего дома, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, в дачном обществе в районе Новопавловки во время служебного объезда полицейские заметили пожар, вызвали пожарных и направились к месту происшествия.

Сосед рассказал, что внутри может находиться человек. Полицейские перебрались через забор соседнего участка и обнаружили дачника возле охваченного огнем дома. Несмотря на сильный жар и взрывающийся шифер, они вынесли мужчину в безопасное место и вызвали скорую помощь.

Отмечается, что спасенный постепенно пришел в себя в патрульной машине. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Благодаря оперативным действиям полицейских удалось не только спасти человека, но и предотвратить распространение огня на соседние строения.

О произошедшем стало известно после того, как председатель дачного общества поблагодарила полицейских в чате WhatsApp.

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