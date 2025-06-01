Несколько поездов задержали из-за машины, брошенной на рельсах близ Шымкента

Брошенный на рельсах автомобиль устроил железнодорожный коллапс на перегоне Састөбе – Ынтымақ, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "Қазақстан темір жолы", инцидент случился ранним утром 1 июня на участке Түлкібас близ Шымкента.

"Водитель оставил авто на железнодорожных путях и скрылся. Это повлияло на график движения поездов. Информация о происшествии передана в правоохранительные органы", – сообщили в нацкомпании.

Фото: пресс-служба КТЖ

В КТЖ напомнили о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Их нарушение представляет угрозу безопасности движения и может повлечь за собой тяжелые последствия.

1 марта водитель КАМАЗА врезался в грузовой поезд на железнодорожном переезде станции Тендік в Атырауской области. Пострадали три человека.