Несколько поездов задержали из-за машины, брошенной на рельсах близ Шымкента
Фото: pixabay
Брошенный на рельсах автомобиль устроил железнодорожный коллапс на перегоне Састөбе – Ынтымақ, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы "Қазақстан темір жолы", инцидент случился ранним утром 1 июня на участке Түлкібас близ Шымкента.
"Водитель оставил авто на железнодорожных путях и скрылся. Это повлияло на график движения поездов. Информация о происшествии передана в правоохранительные органы", – сообщили в нацкомпании.
Фото: пресс-служба КТЖ
В КТЖ напомнили о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Их нарушение представляет угрозу безопасности движения и может повлечь за собой тяжелые последствия.
1 марта водитель КАМАЗА врезался в грузовой поезд на железнодорожном переезде станции Тендік в Атырауской области. Пострадали три человека.
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