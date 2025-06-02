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Происшествия

Россия выдала Казахстану беглеца, скрывавшегося 20 лет: в Генпрокуратуре раскрыли подробности

Россия, Казахстан, беглец, экстрадиция, Генпрокуратура, подробности, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 09:47 Фото: Telegram/GenPr
Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирован гражданин нашей страны для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступном сообществе, незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере, а также их контрабанду, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня рассказали в пресс-службе надзорного органа республики.

"Указанное лицо в 2003 году было вовлечено в деятельность преступного сообщества, которое занималось поставками из Узбекистана через территорию Казахстана в Россию героина и опия. Подозреваемый выполнял функции по перевозке, хранению и передаче наркотиков другим участникам преступного сообщества для дальнейшего сбыта", – говорится в релизе, распространенном 2 июня 2025 года.

По данным ГП РК, в ходе спецопераций, проведенных в 2003 году в Кызылординской и Карагандинской областях, часть преступников были задержаны, при этом у них изъято 35 кг героина и 28 кг опия.

"В последующем они были осуждены, а подозреваемый от правоохранительных органов смог скрыться, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Спустя 20 лет нахождения в розыске в декабре прошлого года он задержан в Самарской области Российской Федерации и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину".Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.

"За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества", – уточнили в пресс-службе надзорного органа страны.

30 мая 2025 года стало известно, что из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в ряде эпизодов мошенничества в особо крупном размере.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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