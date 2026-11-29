В Астане на проспекте Абылай хана произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех маршрутных автобусов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Астаны, авария произошла 29 ноября 2026 года. Водитель автобуса Yutong, следуя по проспекту Абылай хана, не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди автобус Iveco.

"От удара по инерции автобус Iveco совершил наезд на другой маршрутный автобус аналогичной марки, стоявший в потоке транспортных средств", – отметили правоохранители.

В социальных сетях появилось видео с места аварии.

В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса. Их доставили в медицинское учреждение.

Ранее Департамент полиции города Астаны предупредил жителей и гостей города о повышенных рисках на дорогах в связи с гололедом и заснеженностью. Только за сутки в городе произошло более 100 аварий.