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Происшествия

Обессиленной 70-летней женщине помогли спасатели Акколя

пожилой женщине помогли спасатели Акколя, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 21:54 Фото: пресс-служба МЧС РК
Аккольским спасателям поступило сообщение о том, что 70-летняя женщина долгое время не открывает дверь. На место вызова незамедлительно были направлены силы и средства ОЧС Аккольского района, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, спасатели при помощи шанцевых инструментов открыли дверь. Войдя в квартиру, сотрудники ДЧС обнаружили обессиленную женщину.


"Спасенной оказали помощь сотрудники скорой медицинской помощи. ДЧС напоминает не оставлять пожилых людей без присмотра!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудник ювенальной полиции Азат Есенгабулов оказал первую помощь 16-летней девушке, которая почувствовала себя плохо в городском автобусе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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