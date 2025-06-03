Обессиленной 70-летней женщине помогли спасатели Акколя

Фото: пресс-служба МЧС РК

Аккольским спасателям поступило сообщение о том, что 70-летняя женщина долгое время не открывает дверь. На место вызова незамедлительно были направлены силы и средства ОЧС Аккольского района, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, спасатели при помощи шанцевых инструментов открыли дверь. Войдя в квартиру, сотрудники ДЧС обнаружили обессиленную женщину.

"Спасенной оказали помощь сотрудники скорой медицинской помощи. ДЧС напоминает не оставлять пожилых людей без присмотра!" – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что сотрудник ювенальной полиции Азат Есенгабулов оказал первую помощь 16-летней девушке, которая почувствовала себя плохо в городском автобусе.

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