Склад с подсолнечным маслом загорелся в Костанае

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

5 сентября 2026 года на территории ТОО по ул. Ш. Жанибека в Костанае огонь охватил склад для хранения подсолнечного масла и жмыха, сообщает Zakon.kz.

На месте происшествия работал штаб пожаротушения. К месту происшествия прибыл пожарный поезд КТЖ. Как уточнили в пресс-службе МЧС РК, на данный момент пожар полностью потушен. Во время инцидента никто не пострадал. Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в паркинге крупного ЖК в Алматы.

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