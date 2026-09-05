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Происшествия

Склад с подсолнечным маслом загорелся в Костанае

склад с подсолнечным маслом загорелся в Костанае, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 17:15 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
5 сентября 2026 года на территории ТОО по ул. Ш. Жанибека в Костанае огонь охватил склад для хранения подсолнечного масла и жмыха, сообщает Zakon.kz.

На месте происшествия работал штаб пожаротушения. К месту происшествия прибыл пожарный поезд КТЖ.

Как уточнили в пресс-службе МЧС РК, на данный момент пожар полностью потушен.

Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в паркинге крупного ЖК в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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