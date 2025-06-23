Землетрясение произошло в Казахстане
Фото: publicdomainpictures
23 июня 2025 года казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в области Абай, сообщает Zakon.kz.
По информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, в 1:23 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение в 568 км на северо-восток от Алматы: на территории области Абай, в 30 км к северо-западу от города Уржара.
Магнитуда землетрясения mb=4.0. Энергетический класс К=9.7.
Информации об ощутимости в баллах нет.
12 июня 2025 года казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории России.
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