Пять ловушек отдыха с ребенком

Многие родители отказываются от отдыха с детьми. Правильно ли они поступают или в этом есть смысл, рассказала профессор кафедры неонатологии Мария Дегтярева, сообщает Zakon.kz.

Самолет или автомобиль: что безопаснее

С точки зрения статистики самолет – более безопасный вид транспорта, чем автомобиль. Однако если говорить о риске заражения, особенно респираторными вирусами, то замкнутое пространство салона самолета и большое скопление людей в аэропорту могут представлять большую опасность, чем путешествие в собственном автомобиле. В то же время важно учитывать, насколько комфортно ребенок переносит автомобильные поездки.

Настрой родителей – ключ к спокойному путешествию

Главным фактором, определяющим, стоит ли отправляться в поездку с ребенком, является настрой родителей.

Если они воспринимают путешествие как приятное приключение и готовы к организационным сложностям – все пройдет значительно легче. Но если заранее ждут стресса, это обязательно отразится на всех участниках поездки, особенно на малыше.

Перелеты с младенцами: стоит ли рисковать

Путешествие с детьми до года на самолете – это не самый предпочтительный вариант. Важно минимизировать время пребывания в замкнутом пространстве. Если выбирать между поездом и автомобилем, необходимо оценить не только продолжительность поездки, но и ее условия.

Нужны ли остановки во время поездки

Да, и не только для ребенка, но и для водителя. Согласно правилам, за рулем нельзя находиться более 6-8 часов без перерыва. Для ребенка перерывы могут быть нужны чаще. Особенно важно не будить малыша насильно, если он спит, но при этом стоит создавать условия, при которых он может проснуться естественно – смена обстановки, звукового фона и т. д.

По словам Дегтяревой, младенцы в возрасте 3-6 месяцев особенно чувствительны к смене дня и ночи. Если ребенок проспит в дороге 6-8 часов, это может нарушить ночной режим. Поэтому оптимальный интервал между остановками – каждые 3-4 часа, с возможностью размяться, поесть, провести гигиенические процедуры.

Как помочь ребенку адаптироваться к новому месту

Даже перемещение в пределах одной климатической зоны может стать стрессом для младенца. Поэтому важно сохранять привычный распорядок дня: время сна, еды, купания и прочих ритуалов. Не забудьте взять с собой любимые игрушки, коляску, люльку – все, что помогает ребенку чувствовать себя в безопасности.

Если родители остаются спокойными и позитивно воспринимают происходящее, ребенок, видя их реакцию, также будет ощущать себя в безопасности. Он смотрит на мир глазами родителей.

Инсоляция и перегрев: чего опасаться

Да, солнечные лучи опасны, особенно в полдень, когда солнце в зените. Ребенок не должен находиться на солнце в это время. Одежда должна быть легкой, дышащей, а питьевой режим – строго соблюдаться.

Младенцы не могут самостоятельно попросить пить. Поэтому предлагать воду (желательно бутилированную, чтобы не допустить заражения инфекционными заболеваниями) следует каждые 20-30 минут. Даже, как отмечено в публикации издания "АиФ", если ребенок не хочет пить или выпивает очень мало, важно предлагать жидкость регулярно, чтобы избежать обезвоживания.

Советы от врачей

Отпуск с младенцем – это не экспромт. Это тщательно продуманное мероприятие. Удачное путешествие начинается с хорошего плана. И только в таком случае в нем могут появиться приятные неожиданности. Если же изначально все организовано хаотично – неприятности почти гарантированы.

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