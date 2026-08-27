Казахстанца через суд лишили водительских прав из-за диагноза, который он отрицал

Жителя Павлодара решили лишить водительских прав через суд. Он не согласился с такими действиями полиции, но не выиграл процесс, сообщает Zakon.kz.

Дело о прекращении права на управление транспортными средствами рассматривал Межрайонный суд по гражданским делам Павлодара. Истцом выступал Департамент полиции Павлодарской области.

"Судом установлено, что 9 августа 2019 года С. выдано водительское удостоверение серии категорий "В, В1". Вместе с тем с апреля 2025 года ответчик состоит на наркологическом диспансерном учете с диагнозом "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, синдром зависимости". Данное заболевание относится к медицинским противопоказаниям, при которых запрещается управление транспортными средствами. Такое состояние здоровья может препятствовать безопасному управлению транспортом, создавая угрозу безопасности самого водителя и других участников дорожного движения", – рассказали в межрайонном суде 27 августа 2026 года.

В суде ответчик не согласился с иском. Он заявил, что не знал о постановке на учет и в связи с состоянием здоровья алкоголь не употребляет. Его представитель указал на отсутствие доказательств, подтверждающих хронический характер заболевания.

Суд признал эти доводы необоснованными.

"Из материалов дела установлено, что ответчик принимал участие в заседании врачебно-консультационной комиссии и проходил медицинское обследование. Кроме того, он дал письменное согласие на проведение наблюдения. Решение о постановке на наркологический учет им не обжаловалось. При этом сам ответчик подтвердил, что ежемесячно посещает врача для отметки", – уточнили в суде.

Согласно закону "О дорожном движении", подтвержденное медицинским заключением ухудшение состояния здоровья, препятствующее безопасному управлению транспортными средствами, является основанием для прекращения права на их управление.

Суд удовлетворил исковые требования полиции. Право павлодарца на управление транспортными средствами по водительскому удостоверению прекращено.

Решение суда вступило в законную силу.

Другой житель Павлодара о том, что суд лишил его права управления автотранспортом из-за болезни, узнал случайно, когда пришел счет на оплату госпошлин.

В прокуратуре Алматы 20 августа рассказали, что 1 194 водителя управляли транспортными средствами, несмотря на наличие абсолютных медицинских противопоказаний. Проводится работа по прекращению действия водительских удостоверений указанных лиц.