Четыре человека получили ожоги во время аварии на предприятии в Мангистау

Техническая авария на производственном объекте АО "КазАзот" в Мангистауской области произошла 18 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата региона, в результате ЧП пострадали четыре сотрудника предприятия. Для оказания помощи привлекли главного реаниматолога Республики Казахстан и ведущих специалистов ожоговой медицины.

"У пострадавших диагностировали термические ожоги. Двое из них были помещены в реанимационное отделение, а остальные – в травматологическое отделение", – говорится в официальном сообщении.

На сегодняшний день состояние пострадавших рабочих стабильное. Они получают всю необходимую помощь. Ситуация находится под контролем руководства области.

"По данным регионального Департамента государственной инспекции труда, работы с использованием огня на предприятии выполняли без оформления соответствующих разрешительных документов. Причиной инцидента могло стать несоблюдение требований охраны труда при работе с огнем в замкнутом пространстве. Для расследования была создана специальная комиссия", – добавили в акимате.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".

В Астане на строительной площадке жилого комплекса "Абырой" рухнул башенный кран. Инцидент случился вечером 18 июля 2025 года. По информации пресс-службы столичного Департамента полиции, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.