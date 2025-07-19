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Происшествия

Четыре человека получили ожоги во время аварии на предприятии в Мангистау

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 17:59 Фото: akorda.kz
Техническая авария на производственном объекте АО "КазАзот" в Мангистауской области произошла 18 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата региона, в результате ЧП пострадали четыре сотрудника предприятия. Для оказания помощи привлекли главного реаниматолога Республики Казахстан и ведущих специалистов ожоговой медицины.

"У пострадавших диагностировали термические ожоги. Двое из них были помещены в реанимационное отделение, а остальные – в травматологическое отделение", – говорится в официальном сообщении.

На сегодняшний день состояние пострадавших рабочих стабильное. Они получают всю необходимую помощь. Ситуация находится под контролем руководства области.

"По данным регионального Департамента государственной инспекции труда, работы с использованием огня на предприятии выполняли без оформления соответствующих разрешительных документов. Причиной инцидента могло стать несоблюдение требований охраны труда при работе с огнем в замкнутом пространстве. Для расследования была создана специальная комиссия", – добавили в акимате.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".

В Астане на строительной площадке жилого комплекса "Абырой" рухнул башенный кран. Инцидент случился вечером 18 июля 2025 года. По информации пресс-службы столичного Департамента полиции, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.

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Андрей Дюсупов
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