Ребенок оказался на путях перед пассажирским поездом на юге Казахстана
Как сообщает издание "Ак жайык", ребенок оказался на железнодорожных путях перед пассажирским поездом №7/8 сообщением Алматы-2 – Саратов.
По данным пресс-службы АО "НК "ҚТЖ", локомотивная бригада применила экстренное торможение. В этот момент поезд двигался со скоростью 70 км/ч.
"Благодаря действиям машиниста удалось избежать трагедии. Задержка поезда составила 4 минуты", – говорится в сообщении.
В КТЖ отметили, что участок железной дороги оборудован ограждением. При этом ребенок находился в опасной зоне без сопровождения взрослых.
В компании подчеркнули, что несчастный случай был предотвращен благодаря профессионализму и бдительности локомотивной бригады.
КТЖ призвала родителей не оставлять детей без присмотра вблизи железнодорожных путей и разъяснять им правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Ранее на перегоне Шиели – Туркестан произошел сход вагона пассажирского поезда №8, следовавшего из Саратова в Алматы.