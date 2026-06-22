Ребенок оказался на путях перед пассажирским поездом на юге Казахстана

Машинист пассажирского поезда предотвратил наезд на пятилетнего ребенка. Инцидент произошел 20 июня 2026 года в 15:08 на участке Туркестан – Шиели, в районе станции Шорнак, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание "Ак жайык", ребенок оказался на железнодорожных путях перед пассажирским поездом №7/8 сообщением Алматы-2 – Саратов.

По данным пресс-службы АО "НК "ҚТЖ", локомотивная бригада применила экстренное торможение. В этот момент поезд двигался со скоростью 70 км/ч.

"Благодаря действиям машиниста удалось избежать трагедии. Задержка поезда составила 4 минуты", – говорится в сообщении.

В КТЖ отметили, что участок железной дороги оборудован ограждением. При этом ребенок находился в опасной зоне без сопровождения взрослых.

В компании подчеркнули, что несчастный случай был предотвращен благодаря профессионализму и бдительности локомотивной бригады.

КТЖ призвала родителей не оставлять детей без присмотра вблизи железнодорожных путей и разъяснять им правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Ранее на перегоне Шиели – Туркестан произошел сход вагона пассажирского поезда №8, следовавшего из Саратова в Алматы.