Землетрясение в 2 балла ощутили в Алматы
Фото: Zakon.kz
Сеть сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК 07 июня в 08:33 по столичному времени на территории Кыргызстана зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Очаг землетрясения располагается в 279 км на юго-запад от г. Алматы.
Расчетная интенсивность (в баллах) в Алматы составила 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Ранее, 5 июня, землетрясение произошло в 290 км от Алматы.
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