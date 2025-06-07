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События

Землетрясение в 2 балла ощутили в Алматы

землетрясение около Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 08:53 Фото: Zakon.kz
Сеть сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК 07 июня в 08:33 по столичному времени на территории Кыргызстана зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Очаг землетрясения располагается в 279 км на юго-запад от г. Алматы.

Расчетная интенсивность (в баллах) в Алматы составила 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Ранее, 5 июня, землетрясение произошло в 290 км от Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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