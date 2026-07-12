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События

Ночной рейд в Алматы: 55 человек наказали за курение кальяна

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 17:13 Фото: unsplash
В Бостандыкском районе Алматы полицейские провели профилактический рейд по развлекательным заведениям, проверив соблюдение требований законодательства и общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

По итогам одной ночи к административной ответственности привлекли 55 посетителей, которые курили кальян в местах, где это запрещено законом. Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли около 60 кальянных аппаратов, сообщили в ДП Алматы 12 июля 2026 года.

Кроме того, во время проверки выявили три факта продажи алкогольной продукции в запрещенное законодательством время. Владельцев торговых объектов также привлекли к административной ответственности.

В полиции Алматы напомнили, что ответственность за нарушение закона несут как посетители, так и владельцы заведений. Подобные профилактические рейды будут проводиться и в дальнейшем.

Ранее ночное патрулирование в Медеуском районе Алматы привело к задержанию мужчины, у которого обнаружили сверток, предположительно, с синтетическим наркотиком.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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