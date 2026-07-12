Ночной рейд в Алматы: 55 человек наказали за курение кальяна

В Бостандыкском районе Алматы полицейские провели профилактический рейд по развлекательным заведениям, проверив соблюдение требований законодательства и общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

По итогам одной ночи к административной ответственности привлекли 55 посетителей, которые курили кальян в местах, где это запрещено законом. Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли около 60 кальянных аппаратов, сообщили в ДП Алматы 12 июля 2026 года.

Кроме того, во время проверки выявили три факта продажи алкогольной продукции в запрещенное законодательством время. Владельцев торговых объектов также привлекли к административной ответственности.

В полиции Алматы напомнили, что ответственность за нарушение закона несут как посетители, так и владельцы заведений. Подобные профилактические рейды будут проводиться и в дальнейшем.

Ранее ночное патрулирование в Медеуском районе Алматы привело к задержанию мужчины, у которого обнаружили сверток, предположительно, с синтетическим наркотиком.