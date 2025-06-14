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Происшествия

11 спортивных объектов передали на баланс государства из-за неэффективного управления – Антикор

11 спортивных объектов переданы на баланс государства из-за неэффективного управления – Антикор, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 12:19 Фото: pixabay
Антикор устраняет коррупционные риски в спорте, в результате в госбюджет возвращено 1,3 млрд тенге, необоснованно потраченных на спортивные мероприятия и надбавки к зарплатам, сообщает Zakon.kz.

В Антикоррупционной службе рассказали о внешнем анализе коррупционных рисков в сфере финансирования спорта, который провели совместно с Министерством туризма и спорта. 

"Вместо строительства собственной спортивной инфраструктуры профессиональные клубы тратили деньги на повышенную зарплату руководству, вывод через выплаты легионерам, организацию учебно-тренировочных сборов. По итогам анализа внесено более 50 рекомендаций, направленных на пересмотр приоритетов развития спорта, ужесточение контроля за проведением учебно-тренировочных сборов, сокращение бюджетов профессиональных клубов и федераций, централизацию финансирования, а также внедрение цифровизации".Антикор

В пресс-службе ведомства отметили, что по итогу в декабре 2024 года и марте 2025 года внесены поправки в ряд отраслевых правил. Теперь для получения финансирования от государства для футбольных профессиональных клубов действуют требования о наличии собственных подразделений детско-юношеского и молодежного футбола, молодежных команд, стадионов и сооружений для проведения занятий. Усилен контроль за учебно-тренировочными сборами, установлен лимит на их проведение.

Также по рекомендациям Агентства 15 апреля в Закон "О физической культуре и спорте" внесли дополнения, предусматривающие компетенцию Министерства туризма и спорта по утверждению лимита бюджетных средств, выделяемых на содержание профессиональных спортивных клубов, а также запрет на финансирование за счет бюджета спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана.

"В рамках исполнения поручения главы государства сокращено на 6,7 млрд тенге (с 60,5 до 53,8 млрд) финансирование профессионального спорта, в том числе футбольных клубов. В бюджет вернули 1,3 млрд тенге, необоснованно затраченных на спортивные мероприятия и надбавки к зарплатам. Из-за неэффективного управления 11 спортивных объектов переданы на баланс государственных учреждений".Антикор

В Агентстве отметили, что принятые меры направлены на развитие отечественного спорта и спортивного потенциала подрастающего поколения.

30 апреля 2025 года официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал, какие коррупционные схемы использовали в сфере спорта в Казахстане.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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