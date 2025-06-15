Грузовой поезд протаранил внедорожник на переезде в Алматинской области

Очередная авария с участием автомобилей случилась на железной дороге в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В этот раз ДТП спровоцировал водитель Toyota Land Cruiser, который выехал на железнодорожный переезд в Алматинской области. Инцидент случился утром 15 июня 2025 года.

"На регулируемом железнодорожном переезде перегона Жинишке су – Шелек (участок "Жетыген – Алтынкөл") водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с грузовым поездом", – рассказали в пресс-службе КТЖ.

Обошлось без жертв. Водитель внедорожника получил травму – перелом руки. Движение поезда восстановили с незначительным опозданием – 30 минут.

В КТЖ напомнили, что с начала 2025 года на железнодорожных переездах произошло уже 23 ДТП. Основная причина – нарушение правил дорожного движения водителями автотранспорта.

14 июня 2025 года смертельное ДТП произошло на одной из дачных улиц в Алматы. Водитель КАМАЗа не справился с управлением, снес несколько заборов, газовую трубу и столб электроосвещения. Машина завалилась на бок и перевернулась на крышу. Мужчина погиб на месте происшествия.