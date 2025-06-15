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Происшествия

Взрыв горящей машины в Мангистау напугал казахстанцев: сотрудники ДЧС не пострадали

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 16:01 Фото: ДЧС Мангистауской области
Видео взрыва горящей машины из Мангистауской области испугало казахстанцев. На кадрах, которые сняли очевидцы, автомобиль "рванул" в тот момент, когда его тушил спасатель, сообщает Zakon.kz.

На кадрах столб пламени такой высоты, что кажется, у стоящего рядом с автомобилем пожарного нет никаких шансов на спасение.

Однако в пресс-службе ДЧС Мангистауской области поспешили успокоить земляков – их сотрудник жив и здоров. Сам же инцидент случился 15 июня 2025 года в селе Бейнеу на улице Майлина.

"В тушении принимали участие шесть человек личного состава из пожарной части №6. Пострадавших нет. Причину возгорания автомобиля предстоит выяснить специалистам", – сообщили в ведомстве.

13 июня 2025 года в Астане на шоссе Алаш тушили крупный пожар на мусорном полигоне.

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Андрей Дюсупов
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