На Балхаше ветер унес 4-летнюю девочку на надувном круге: родители чуть не погибли, спасая ребенка

Трех человек – ребенка и взрослых – спасли сотрудники МЧС на озере Балхаш в Карагандинской области. Родители бросились на помощь дочери, но и сами чуть не ушли под воду, сообщает Zakon.kz.

Четырехлетнюю малышку порывами ветра унесло на надувном круге далеко от берега. Взрослые пытались ей помочь, но из-за сильных волн не смогли это сделать и сами попали в большую опасность.

"Благодаря оперативным действиям спасателей, все трое – ребенок и его родители – были благополучно доставлены на берег. Пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

В министерстве в очередной раз попросили взрослых не оставлять детей без присмотра у воды и не использовать надувные круги для купания в открытых водоемах – это может быть опасно.

Ранее житель области Абай едва не утонул, пытаясь перейти реку.