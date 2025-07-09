На Балхаше ветром унесло ребенка

На озере Балхаш в Карагандинской области восьмилетнего ребенка унесло далеко от берега на надувном круге из-за сильного ветра. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Известно, что двое близких родственников пытались самостоятельно добраться до него, но из-за сильного ветра и волн это оказалось опасным.

В итоге с привлечением спасателей все трое – ребенок и двое мужчин – были благополучно доставлены на берег.

"Пострадавших нет". Пресс-служба МЧС РК

В МЧС решили в очередной раз напомнить:

Не оставляйте детей без присмотра у воды.

Используйте спасательные жилеты при катании на лодках, катамаранах и SUP-бордах.

Следите за погодными условиями и силой ветра.

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Мы уже рассказывали, что казахстанцы, спасаясь от жары, заполонили все имеющиеся водоемы и озера. Так, в прошедшие выходные, с 4 по 7 июля 2025 года, жители страны решили отправиться на Балхаш. Тем самым отдыхающие установили рекордный туристический уикенд.