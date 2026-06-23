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Происшествия

13-этажный дом вспыхнул в Астане

горит высотка в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 12:02 Фото: МЧС РК
В Астане 23 июня 2026 года на одном из верхних этажей 13-этажного жилого комплекса произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщили, что пожар случился в районе Байконыр по улице Отырар.

высотка горит в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 12:02

Фото: МЧС РК

Информации о пострадавших на 112 не поступало. Другие подробности не сообщаются.

"По прибытии первых пожарных подразделений происходило открытое горение балкона технического этажа. Принятыми мерами удалось сбить открытое пламя", – сообщили в МЧС.

17 июня в центре Астаны произошел пожар на территории Триатлон-парка. В поджоге детской площадки подозревают подростков.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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