Автомобиль вспыхнул около дома в Есиле
Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Есиле легковой автомобиль горел на площади 6 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание оперативно ликвидировано.
"Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается. ДЧС просит соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте", – отметили спасатели.
Ранее сообщалось, что автомобиль сгорел в Кокшетау.
