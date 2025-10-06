#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
545.67
636.41
6.57
Происшествия

Автомобиль вспыхнул около дома в Есиле

пожар в Есиле, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 22:05 Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Есиле легковой автомобиль горел на площади 6 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание оперативно ликвидировано.


"Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается. ДЧС просит соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте", – отметили спасатели.

Ранее сообщалось, что автомобиль сгорел в Кокшетау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Автомобиль вспыхнул в Есиле
00:22, 23 июня 2025
Автомобиль вспыхнул в Есиле
В гараже жителя Есиля вспыхнул автомобиль
21:52, 27 апреля 2024
В гараже жителя Есиля вспыхнул автомобиль
Вагончик около жилого дома вспыхнул открытым пламенем в Кокшетау
18:38, 09 мая 2024
Вагончик около жилого дома вспыхнул открытым пламенем в Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: