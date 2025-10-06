Автомобиль вспыхнул около дома в Есиле

Фото: пресс-служба МЧС РК

В городе Есиле легковой автомобиль горел на площади 6 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание оперативно ликвидировано.

"Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается. ДЧС просит соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте", – отметили спасатели. Ранее сообщалось, что автомобиль сгорел в Кокшетау.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: