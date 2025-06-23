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Общество

Кровавая расправа в Астане: что известно о состоянии брата убитой

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 13:44 Фото: Zakon.kz
На выходных в Астане развернулась кровавая драма. Жительница столицы скончалась от ножевых ранений, которые ей, предположительно, нанес бывший возлюбленный. Также он ранил младшего брата убитой. Подростка госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

23 июня 2025 года на запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе Управления общественного здравоохранения Астаны рассказали о его самочувствии.

"Подросток 2009 года рождения был доставлен в отделение с ножевым ранением в области спины и госпитализирован в отделение экстренной хирургии больницы".Пресс-служба Управздрава Астаны

В дополнении сказано, что его состояние остается тяжелым.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 13:44
Житель Астаны устроил кровавую расправу над бывшей девушкой и ее младшим братом

Подозреваемого задержали. По данным пресс-службы Департамента полиции, он водворен в изолятор временного содержания.

За последние дни это вторая расправа над женщиной в столице Казахстана. 19 июня житель Астаны нанес четыре смертельных ножевых ранения женщине на глазах у ребенка. После убийства он спрыгнул с 25-го этажа, но остался жив.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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