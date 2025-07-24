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Происшествия

Еще одно землетрясение произошло в Казахстане

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 10:58 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Казахстанские сейсмологи сегодня, 24 июля 2025 года, зарегистрировали землетрясение на территории области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали в Казахстанском национальном центре данных.

"Согласно оперативным данным Центра данных РГП ИГИ, 24 июля 2025 года в 08:47 по времени Астаны (в 03:47 по Гринвичу) в 27 км к юго-востоку от Ушарала произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 46.02 градуса северной широты, 81.24 градуса восточной долготы. Магнитуда mb = 3,7. Энергетический класс К = 8.5", – говорится в информации, опубликованной в четверг.

Фото: google.com

Из нее также следует, что сведений об ощутимости нет.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 10:58
Землетрясение в двух областях Казахстана: в МЧС высказались о разрушениях и пострадавших

Днем ранее, 23 июля 2025 года, в Казахстане произошло землетрясение. В МЧС уточнили, что подземные толчки ощущались в области Абай и Восточно-Казахстанской области. Эпицентр был расположен в 793 км на северо-восток от Алматы на территории РК.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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