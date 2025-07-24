Еще одно землетрясение произошло в Казахстане

Казахстанские сейсмологи сегодня, 24 июля 2025 года, зарегистрировали землетрясение на территории области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали в Казахстанском национальном центре данных.

"Согласно оперативным данным Центра данных РГП ИГИ, 24 июля 2025 года в 08:47 по времени Астаны (в 03:47 по Гринвичу) в 27 км к юго-востоку от Ушарала произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 46.02 градуса северной широты, 81.24 градуса восточной долготы. Магнитуда mb = 3,7. Энергетический класс К = 8.5", – говорится в информации, опубликованной в четверг.

Фото: google.com

Из нее также следует, что сведений об ощутимости нет.

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