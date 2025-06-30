Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана 30 июня 2025 года распространил оперативное сообщение о землетрясении, сообщает Zakon.kz.
Сетью сейсмических станций в 7:32 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, очаг которого располагается на территории Афганистана, в 822 км на юго-запад от Алматы.
Сведений об интенсивности (в баллах) на территории Казахстана нет.
25 июня казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Китае.
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