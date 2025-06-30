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Происшествия

Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 12:08 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана 30 июня 2025 года распространил оперативное сообщение о землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций в 7:32 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, очаг которого располагается на территории Афганистана, в 822 км на юго-запад от Алматы.

Сведений об интенсивности (в баллах) на территории Казахстана нет.

25 июня казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Китае.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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