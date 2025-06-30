Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана 30 июня 2025 года распространил оперативное сообщение о землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций в 7:32 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, очаг которого располагается на территории Афганистана, в 822 км на юго-запад от Алматы.

Сведений об интенсивности (в баллах) на территории Казахстана нет.

25 июня казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Китае.