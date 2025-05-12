Еще одно землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи

В 234 км от Алматы произошло землетрясение. Оно зарегистрировано сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, землетрясение произошло сегодня, 12 мая 2025 года, в 06:33 по времени Астаны.

"Эпицентр расположен в 234 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана. Координаты эпицентра 41.682º с.ш. 74.960º в.д. Глубина 10 км. Энергетический класс землетрясения – 10,4. Магнитуда MPV – 4,8", – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК.

По расчетным данным, сейсмическая активность на территории Казахстана не ощущалась.

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