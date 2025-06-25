Задержания прошли в Алматы, Уральске и Актау: стала известна причина
Фото: polisia.kz
В Уральске разоблачена преступная деятельность охранников ночного клуба. Об этом 25 июня 2025 года рассказали в Департаменте полиции Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что полиция остановила противоправные действия группы охранников ночного клуба, которые вместо защиты посетителей регулярно избивали их.
"Полицейские задержали участников группы в ходе спецоперации. Задержания прошли не только в Уральске, но и в Алматы, и Актау. Все задержанные – из Западно-Казахстанской области. Четверо из них ранее уже имели проблемы с законом. 17 человек доставили в органы внутренних дел, из них 8 поместили в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП ЗКО
Фото: polisia.kz
Оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Западно-Казахстанской области при поддержке бойцов спецподразделения.
"Охранники без причины регулярно применяли силу против посетителей, нанося им травмы, включая тяжелые. Большинство пострадавших избегали обращения в полицию из-за страха перед давлением или местью со стороны нападавших. Против подозреваемых завели уголовные дела за нанесение тяжкого вреда здоровью двум или более людям, а также за групповое хулиганство".Пресс-служба ДП ЗКО
При обысках найдены семь радиостанций, включая одну для служебной связи полиции, ножи, перцовый баллончик и бейсбольная бита. Также обнаружено около 10-ти автомобильных номерных знаков, предположительно, из ближнего зарубежья.
Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz
"Полиция продолжит выявлять и пресекать правонарушения в развлекательных заведениях. Сотрудники правоохранительных органов действуют строго в рамках закона, уделяя особое внимание правам и безопасности граждан".Пресс-служба ДП ЗКО
19 июня 2025 года КНБ показал жесткое задержание восьми казахстанцев.
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