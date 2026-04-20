Происшествия

Криминальное трио из Алматинской области с рациями задержали в Шымкенте: стала известна причина

задержанные, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 11:31 Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Шымкенте сотрудники департамента полиции (ДП) пресекли деятельность группы квартирных воров, действовавших по продуманной схеме. Об этом сегодня, 20 апреля 2026 года, рассказали в пресс-службе полиции мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, трое подозреваемых прибыли из Алматинской области и успели совершить серию краж на территории Шымкента.

"Установлено, что злоумышленники выбирали дома, где в момент преступления отсутствовали хозяева, и проникали внутрь преимущественно в ночное время. Их добычей становились денежные средства и золотые изделия. Особенностью группы стало использование раций для координации действий. С их помощью подозреваемые поддерживали постоянную связь, распределяли роли и контролировали обстановку, стараясь избежать разоблачения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий все трое были задержаны и взяты под стражу".Пресс-служба ДП Шымкента

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Отмечается, что по фактам краж проводится расследование.

"Полиция напоминает гражданам о необходимости усиления мер безопасности: важно устанавливать надежные замки, системы видеонаблюдения и сигнализации, а также не оставлять жилье без присмотра на длительное время", – добавили в пресс-службе ДП Шымкента.

19 апреля 2026 года сообщалось, что в Алматы нарушителей находят за секунды с помощью технологий.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
"Гостья" из Алматинской области задержана в Шымкенте
Стала известна причина встречи полиции Алматы с владельцами клубов и баров
Свидание с подвохом: в Шымкенте ликвидирована группа вымогателей
Стадионы в Семее и Кызылорде смогут принимать матчи еврокубков
