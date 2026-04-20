Криминальное трио из Алматинской области с рациями задержали в Шымкенте: стала известна причина

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

В Шымкенте сотрудники департамента полиции (ДП) пресекли деятельность группы квартирных воров, действовавших по продуманной схеме. Об этом сегодня, 20 апреля 2026 года, рассказали в пресс-службе полиции мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, трое подозреваемых прибыли из Алматинской области и успели совершить серию краж на территории Шымкента. "Установлено, что злоумышленники выбирали дома, где в момент преступления отсутствовали хозяева, и проникали внутрь преимущественно в ночное время. Их добычей становились денежные средства и золотые изделия. Особенностью группы стало использование раций для координации действий. С их помощью подозреваемые поддерживали постоянную связь, распределяли роли и контролировали обстановку, стараясь избежать разоблачения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий все трое были задержаны и взяты под стражу". Пресс-служба ДП Шымкента Фото: Telegram/POLICE_of_KZ Отмечается, что по фактам краж проводится расследование. "Полиция напоминает гражданам о необходимости усиления мер безопасности: важно устанавливать надежные замки, системы видеонаблюдения и сигнализации, а также не оставлять жилье без присмотра на длительное время", – добавили в пресс-службе ДП Шымкента. 19 апреля 2026 года сообщалось, что в Алматы нарушителей находят за секунды с помощью технологий.

