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Спасатели, полиция и металлические ограждения: что сейчас происходит на озере Сайран в Алматы

Озеро Сайран, ограждение, погибли люди, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 19:05 Фото: Zakon.kz
В Алматы по периметру озера Сайран активно устанавливают металлические ограждения и усиливают охрану – накануне из водоема извлекли тела двух человек: 17-летнего подростка и 48-летнего мужчины. Корреспондент Zakon.kz прогулялся близ водоема и увидел, насколько эти меры будут эффективны.

Сейчас практически большая часть озера Сайран обнесена металлическим забором и предупреждающими знаками "Купание запрещено". Массово свозить конструкции к озеру коммунальщики начали ближе к обеду. А уже после сразу началась их активная установка. Поводом стала жуткая трагедия: в водоеме утонули два человека. Их тела спасатели извлекли ближе к вечеру.   

Стоит отметить, что прогулочная зона на Сайране до сих пор официально не открыта, но алматинцев и гостей города это не останавливает. На вечерний променад сюда выходят десятки и даже сотни человек. Не меньше народа здесь и днем. И практически всех тянет к водоему, отдыхающих не пугают ни установленные тут таблички, ни полиция, ни спасатели.  

К слову, последние периметр озера за час обходят несколько раз и просят выйти из воды, но просьбы так и остаются неуслышанными. Сотрудники ДЧС Алматы предупреждают: купаться в озере Сайран опасно! 

Устав от уговоров, алматинские власти пошли на крайние меры: обнесли территорию озера металлическим забором, а по периметру выставили охрану – военнослужащих Национальной гвардии МВД РК.  

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Фото: Zakon.kz

Военнослужащие вежливо объясняют горожанам, что к ограждениям подходить нельзя, а уж купаться тем более. Многие алматинцы с пониманием отнеслись к просьбе, правда, надолго ли.  

"Пожалуйста, не подходите к ограждению! Приближаться к воде нельзя! А также не оставляйте детей без присмотра. Эти меры предосторожности приняты для вашей безопасности", – разъяснял военный Национальной гвардии.  

Фото: Zakon.kz

После того как водоем обнесли защитным забором, спасатели спустились с вышек и теперь патрулируют берег озера Сайран и проводят разъяснительную беседу с отдыхающими. 

Фото: Zakon.kz

Алматинские спасатели не ограничиваются только беседами. Злостных нарушителей правил поведения на воде уже оштрафовали. Только с начала июня 13 человек были привлечены к административной ответственности, все они купались в запрещенных местах, из них 9 – на озере Сайран. А бюджет пополнился на 700 тысяч тенге. 

"В случае нарушения правил к гражданам будут принимать меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством, включая штрафы. ДЧС города Алматы напоминает, что купание в озере Сайран строго запрещено до завершения всех строительных и санитарных работ, а также официального ввода объекта в эксплуатацию. Призываем жителей и гостей города соблюдать правила безопасности на воде и воздерживаться от купания в несанкционированных местах", – пояснили в пресс-службе ДЧС Алматы.

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Сайран – достояние Алматы и наша общая ответственность – полицейские провели рейд

Фото: Zakon.kz

Если к воде больше нет доступа, то отдыхающие не расстроились и поменяли планы. Теперь они просто прогуливаются по набережной озера Сайран. Но и здесь за ними наблюдают, но уже полицейские. За несколько дней они оштрафовали 20 человек – за загрязнение зоны отдыха.  

Недавно аким Алматы Дархан Сатыбалды также сделал замечание управлениям экологии, развития общественных пространств и полиции за отсутствие контроля и мер к нарушителям.

озеро Сайран, ограждение, нациоанльная гвардия, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 19:05

Фото: Zakon.kz

озеро Сайран, ограждение, нациоанльная гвардия, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 19:05

Фото: Zakon.kz

А вот ограждения на озере, бытовой мусор и строительные бригады возмутили некоторых алматинцев. Они считают, что зону отдыха нужно было полностью обнести забором и не впускать людей до тех пор, пока все работы не будут завершены. И только после официального открытия дать доступ отдыхающим.   

"Это как дать ребенку конфету и сказать, что ее есть нельзя. Так и тут. Народ будет сюда идти отдыхать и будет лезть в воду в местах, где запрещено купаться. Считаю, что озеро нужно было оградить забором и не пускать людей на его территорию до официального открытия", – возмущается алматинка Наталья Шулепова.

Фото: Zakon.kz

К слову, несчастные случаи на озере Сайран ранее происходили регулярно. Лишь на время глобальной реконструкции удалось избежать неприятных инцидентов. Специалисты говорят, что купаться на Сайране запрещено не потому, что так кому-то захотелось, а все из-за того, что искусственный водоем питается горной и холодной водой, которая не успевает прогреться до нужной температуры. 

"Всегда нужно помнить о своей безопасности и приглядывать за своими близкими. Каждый человек сам в ответе за свою безопасность. Сотрудники МЧС постоянно предупреждают, что купаться тут опасно, вода холодная, могут свести судороги. Так ко всему тут дно еще с перепадами, где-то мелко, а в некоторых местах слишком глубоко. Но люди все равно лезут в воду и думают, что беда может произойти с кем угодно, но только не с ними", – отмечает алматинец Айдос Айтжанов. 

Фото: Zakon.kz

Сотрудники ДЧС города Алматы в очередной раз напоминают, что во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать следующие правила безопасности на воде:

  • не оставлять детей без присмотра;
  • не умея плавать, не заходить в воду выше пояса;
  • во время купания не терять друг друга из вида;
  • не заплывать далеко от берега, за буйки и знаки ограждения;
  • не прыгать в воду с лодок, мостов и причалов;
  • не купаться в ночное время. 

Добавим, что на озере Сайран продолжаются работы по благоустройству. До сих пор неизвестна дата официального открытия новой парковой зоны отдыха, но алматинские чиновники говорят, что это произойдет в ближайшее время.  

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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