Двух человек спасли в Астане с крыши горящего кафе

В Астане сотрудники МЧС спасли двух работников кафе из пожара с помощью специальной лестницы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-сужбе МЧС РК, пожар случился в бильярдном зале двухэтажного кафе, расположенного в районе Алматы на пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы Акыртас.

"Прибывшие пожарные расчеты оперативно ликвидировали огонь, а также с помощью трехколенной лестницы спустили вниз двух работников кафе, которые спасались от пламени и дыма на крыше здания. Посетители заведения успели выйти на улицу самостоятельно до прибытия пожарных", – отмечается в информации.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее стало известно, что в ночь на субботу, 28 июня 2025 года, произошел пожар на центральном рынке Усть-Каменогорска.