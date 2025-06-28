Двух человек спасли в Астане с крыши горящего кафе
Фото: МЧС РК
В Астане сотрудники МЧС спасли двух работников кафе из пожара с помощью специальной лестницы, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-сужбе МЧС РК, пожар случился в бильярдном зале двухэтажного кафе, расположенного в районе Алматы на пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы Акыртас.
"Прибывшие пожарные расчеты оперативно ликвидировали огонь, а также с помощью трехколенной лестницы спустили вниз двух работников кафе, которые спасались от пламени и дыма на крыше здания. Посетители заведения успели выйти на улицу самостоятельно до прибытия пожарных", – отмечается в информации.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Ранее стало известно, что в ночь на субботу, 28 июня 2025 года, произошел пожар на центральном рынке Усть-Каменогорска.
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