Чиновники вычеркнули из очереди на жилье казахстанца, потерявшего родителей больше 20 лет назад

В Мангистауской области суд встал на защиту прав сироты, которого чиновники незаконно лишили очереди на жилье. Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жанаозена обязали восстановить сироту в списке претендентов на коммунальные квадратные метры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного административного суда Мангистауской области, сироту незаконно вычеркнули из списка льготников еще в 2020 году.

Из материалов дела следует, что истец лишился родителей в раннем возрасте и с 2002 по 2013 год воспитывался в областном детском доме. В декабре 2009 года его официально поставили на учет как нуждающегося в жилье по категории "дети-сироты".

По состоянию на начало 2018 года он числился в очереди под номером 21. Однако в 2020 году местный отдел ЖКХ решил снять его с учета, сославшись на изменение адреса постоянной регистрации.

Разбираясь в деталях дела, суд установил, что действия чиновников были полностью неправомерными.

"На момент снятия истца с очереди в 2020 году в соответствии с требованиями Закона "О жилищных отношениях" дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не подлежали снятию с учета до получения жилища. Таким образом, он относился к категории граждан, которые по закону не могли быть исключены из списка", – пояснили в суде.

Специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области полностью удовлетворил иск. Городской отдел ЖКХ обязали восстановить сироту в очереди с датой постановки от 7 декабря 2009 года.

Судебное решение уже вступило в законную силу.

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