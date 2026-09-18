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События

Чиновники вычеркнули из очереди на жилье казахстанца, потерявшего родителей больше 20 лет назад

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 00:22 Фото: freepik
В Мангистауской области суд встал на защиту прав сироты, которого чиновники незаконно лишили очереди на жилье. Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жанаозена обязали восстановить сироту в списке претендентов на коммунальные квадратные метры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного административного суда Мангистауской области, сироту незаконно вычеркнули из списка льготников еще в 2020 году.

Из материалов дела следует, что истец лишился родителей в раннем возрасте и с 2002 по 2013 год воспитывался в областном детском доме. В декабре 2009 года его официально поставили на учет как нуждающегося в жилье по категории "дети-сироты".

По состоянию на начало 2018 года он числился в очереди под номером 21. Однако в 2020 году местный отдел ЖКХ решил снять его с учета, сославшись на изменение адреса постоянной регистрации.

Разбираясь в деталях дела, суд установил, что действия чиновников были полностью неправомерными.

"На момент снятия истца с очереди в 2020 году в соответствии с требованиями Закона "О жилищных отношениях" дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не подлежали снятию с учета до получения жилища. Таким образом, он относился к категории граждан, которые по закону не могли быть исключены из списка", – пояснили в суде.

Специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области полностью удовлетворил иск. Городской отдел ЖКХ обязали восстановить сироту в очереди с датой постановки от 7 декабря 2009 года.

Судебное решение уже вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что служебное жилье сыграло с казахстанцем злую шутку спустя 35 лет проживания.

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Канат Болысбек
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