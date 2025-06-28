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Происшествия

Подросток травмировался на горе Кокшетау

Спасательный отряд, собаки-спасатели, кинологи, спасатели с собаками, спасательный отряд с собаками, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 15:14 Фото: Zakon.kz
Подросток повредил ногу на горе в туристическом месте Акмолинской области. Спасатели прибыли ему на помощь и госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС, инцидент произошел на смотровой площадке горы Кокшетау в районе поляны Абылай-хана. Прибывшие спасатели эвакуировали подростка 2009 года рождения.

"Подросток во время спуска с горы подвернул ногу и не смог продолжить движение самостоятельно. К месту происшествия прибыла группа спасателей в составе четырех человек", – значится в информации.

Сначала пострадавшему оказали первую помощь. После спуска с горного участка его передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и лечения.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности при посещении горных и природных участков.

Это не единичный случай, когда казахстанцы нуждались в скорой помощи. В Астане с крыши горящего кафе спасли двух сотрудников. Кроме того, в ночь на субботу, 28 июня 2025 года, произошел пожар на центральном рынке Усть-Каменогорска.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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