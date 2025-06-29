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Происшествия

Одиннадцатиклассника избили после выпускного в Акмолинской области

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 17:07 Фото: Zakon.kz
В Акколе на 18-летнего юношу сразу после выпускного вечера напали двое неизвестных. По словам его матери, это были взрослые мужчины, которые находились в алкогольном опьянении, сообщает Zakon.kz.

После происшествия юношу госпитализировали. 

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области информацию об избиении выпускника подтвердили и пояснили, что по данному факту проводится разбирательство.

"Уголовное дело по ч. 2 статьи 293 УК РК "Хулиганство" было возбуждено в день обращения. Сразу жк все участники конфликта были установлены и допрошены", – сообщили правоохранители.

В ведомстве добавили, что в рамках уголовного дела устанавливаются обстоятельства инцидента. Расследование находится на контроле руководства Департамента полиции.

В Шымкенте полиция расследует уголовное дело по факту избиения водителя общественного транспорта. Инцидент произошел 12 июня около рынка Бекжан. По словам пострадавшего на него напала группа подростков, поскольку один из них не хотел платить за проезд.

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Андрей Дюсупов
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