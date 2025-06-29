Казахстанец продал машины друга за 24 млн и уехал в Узбекистан

Местонахождение более 140 казахстанцев, скрывающихся от уголовной ответственности, установили в мае 2025 года сотрудники МВД, сообщает Zakon.kz.

Восемь человек обнаружили и задержали за пределами страны. Например, 22-летнего жителя Тараза отыскали в Ташкенте.

"По розыскному заданию Департамента полиции Жамбылской области при содействии сотрудников МВД Узбекистана в Ташкенте задержали жителя Тараза. Он в конце 2022 года, введя в заблуждение своего знакомого, завладел четырьмя автомобилями на общую сумму более 24 млн тенге, после чего перепродал их третьим лицам", – рассказали в пресс-службе МВД.

Также в Алматы задержали двоих уроженцев Туркестанской области, которых подозревают в совершении преступления на территории Арысского района. По информации правоохранителей, они вымогали у местного жителя более 3,4 млн тенге и автомобиль.

В министерстве отметили, что работа по розыску преступников и обеспечению правопорядка продолжается на постоянной основе и находится под контролем ведомства.

Ранее в Астане задержали двух мужчин, которых подозревают в серии жилищных мошенничеств. По данным полиции, они представлялись посредниками в сделках с недвижимостью и предлагали "выгодные условия" для приобретения жилья. Но на деле исчезали с деньгами доверчивых клиентов.