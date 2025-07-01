В Алматы подростка избили толпой

В Алматы произошло групповое избиение подростка, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространяют информацию об избиении подростка в Турксибском районе Алматы.



"Инцидент произошел 28 июня рядом с парком на Сейфуллина. Как утверждает подписчица, в промежутке между 15:00 и 16:00. По словам матери пострадавшего, на ее сына напала группа подростков. Они избивали его толпой и угрожали ножом. Сейчас подросток находится в больнице с переломом носа и сотрясением мозга", – говорится в публикации.

Семья пострадавшего ищет очевидцев этого случая. При этом отмечается, что в момент нападения одна из женщин-свидетелей снимала происходящее на видео.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы прокомментировали произошедшее.

"Сообщаем, что по данному факту Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к инциденту. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", – сказано в сообщении.

В Акмолинской области полиция тоже расследует избиение подростка: в Акколе двое избили 18-летнего юношу сразу после выпускного вечера.