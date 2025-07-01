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Происшествия

В Семее крупный пожар в ресторане удалось потушить при помощи беспилотника

пожар в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 19:47 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Семее в одном из ресторанов загорелся утеплитель в "межстенной полости". Огонь распространился на деревянные конструкции стен, потолка и кровли здания, а также частично – на крышу примыкающего магазина, находящегося под одной кровлей, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, общая площадь пожара составила около 270 кв. м.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и сохранить здание. Для разведки и координации сил и средств был задействован беспилотник (БПЛА)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время пожара никто не пострадал.

Ранее женщину спасли из горящей квартиры в Таразе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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