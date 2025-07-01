В Семее крупный пожар в ресторане удалось потушить при помощи беспилотника
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Семее в одном из ресторанов загорелся утеплитель в "межстенной полости". Огонь распространился на деревянные конструкции стен, потолка и кровли здания, а также частично – на крышу примыкающего магазина, находящегося под одной кровлей, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, общая площадь пожара составила около 270 кв. м.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и сохранить здание. Для разведки и координации сил и средств был задействован беспилотник (БПЛА)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что во время пожара никто не пострадал.
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