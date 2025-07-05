Крупный пожар тушили в Павлодаре по повышенному рангу

Пожар на территории одного из городских ТОО тушили сегодня, 5 июля 2025 года, в Павлодаре. Огонь успел охватить порядка 1500 квадратных метров, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, вызов на пульт 112 поступил в пять часов утра. Сообщалось о возгорании кровли двухэтажного административно- бытового комплекса на территории ТОО по улице Космонавтов.

"К моменту прибытия огнеборцев пожар уже имел развившуюся форму – помимо кровли открытым пламенем горело и складское помещение. На месте был создан оперативный штаб пожаротушения", – добавили в министерстве.

Ликвидация огня осложнялась высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. Также быстрому распространению пламени способствовал сильный ветер.

Пожар удалось полностью потушить в 08:22, пострадавших нет. Причины возгорания предстоит выяснить специалистам.

В Алматы 4 июля 2025 года тушили пожар в высотке на улице Розыбакиева. Возгорание началось в одной из квартир, расположенной на десятом этаже тринадцатиэтажного дома. Эвакуировали 20 человек.