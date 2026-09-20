Трое туристов застряли ночью на высоте 3100 метров в Алматы
Фото: Zakon.kz
Трое молодых людей не смогли самостоятельно спуститься с гор в Алматы из-за разрядившихся фонариков. Им на помощь пришли спасатели, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел ночью 19 сентября 2026 года в Медеуском районе на перевале Шукур на высоте около 3100 метров. Туристы отправились в горы накануне, однако при спуске остались без света и обратились за помощью.
Спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы нашли молодых людей и сопроводили их до пожарной части №22, где передали родственникам. Медицинская помощь туристам не потребовалась.
Ранее спасатели оказали помощь троим юношам, которые не смогли самостоятельно спуститься с пика Сатпаева в Алматинской области.
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