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События

Трое туристов застряли ночью на высоте 3100 метров в Алматы

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 10:25 Фото: Zakon.kz
Трое молодых людей не смогли самостоятельно спуститься с гор в Алматы из-за разрядившихся фонариков. Им на помощь пришли спасатели, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел ночью 19 сентября 2026 года в Медеуском районе на перевале Шукур на высоте около 3100 метров. Туристы отправились в горы накануне, однако при спуске остались без света и обратились за помощью.

Спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы нашли молодых людей и сопроводили их до пожарной части №22, где передали родственникам. Медицинская помощь туристам не потребовалась.

Ранее спасатели оказали помощь троим юношам, которые не смогли самостоятельно спуститься с пика Сатпаева в Алматинской области.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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