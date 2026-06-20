Наркодилер осуществлял схему на 30 млн тенге в Акмолинской области

В Акмолинской области пресечена деятельность крупного наркодилера, у которого изъяли партию синтетических наркотиков на 30 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как следует из материалов уголовного дела, 47-летний житель Акмолинской области выполнял роль "складмена-фасовщика" запрещенных веществ. Мужчина имеет криминальное прошлое, он буквально недавно освободился из мест лишения свободы и практически сразу занялся противоправной деятельностью.

17 июня в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий наркополицейские задержали подозреваемого на территории областного центра. Во время обыска автомобиля оперативники обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с психотропным веществом.

"В ходе дальнейших следственных действий установлено, что фигурант доставил в Кокшетау крупную партию синтетических наркотиков, которую планировал расфасовать на мелкие дозы и передать курьерам-закладчикам для дальнейшего распространения", – поделились полицейские.

По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и возможные сообщники задержанного.

Из Кыргызстана экстрадирована казахстанка за контрабанду и сбыт наркотиков. Женщина была осуждена 16 лет назад, но, находясь на пробационном контроле, она сбежала в Кыргызстан и скрывалась там.