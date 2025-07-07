В Семее во время рыбалки жестоко избили подростка: возбуждено уголовное дело

Инцидент случился 4 июля. Рыбачившего у реки подростка избили несколько человек. У него множественные травмы и перелом. Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка области Абай Эльзира Солтабаева, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала Эльзира Солтабаева на своей странице в Instagram, по факту избиения заведено уголовное дело.

"Нахожусь на связи с мамой мальчика, им предложена помощь Центра психологической поддержки", – сообщила региональный детский омбудсмен.

Она пояснила, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 107 – "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Издание "Объектив Восток" сообщило подробности жестокого инцидента.

По словам сестры 12-летнего мальчика, ее брат рыбачил на берегу, когда к нему подошли подростки 14-15 лет. Сначала ребята кидали в него камни, затем начали толкать ребенка в воду, тогда он вырвался и побежал.

"Они догнали его, он начал отбиваться удочкой. Ее сломали и начали бить брата руками и ногами, наносить пощечины по лицу. У него перелом предплечья, ушибы нижней части спины таза, поверхностные травмы, не говоря уже о психологической травме", – рассказала сестра мальчика.

В полиции уже установили возможных обидчиков ребенка, но ни от них, ни от их родителей извинений или признания вины не последовало.

В Алматы 1 июля 2025 года произошел похожий инцидент. Подросток подвергся групповому избиению. По данному факту сотрудники Управления полиции Турксибского района возбудили уголовное дело.